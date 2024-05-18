Дерматовенеролог назвала места, на которых не стоит делать тату

Дерматовенеролог объяснила, в каких местах нельзя делать тату

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Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала, на каких местах тела ни в коем случае не стоит набивать татуировки.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Медик призвала не делать тату на склере (оболочка, которая снаружи покрывает глазное яблоко), так как это может закончиться осложнениями или привести к полной слепоте.

Ранее актёр Михаил Боярский высказался против татуировок своей внучки.

Стоит, по словам эксперта, хорошо подумать прежде чем делать тату на лицо и шею, так как это очень болезненно и впоследствии может негативно сказаться на социальной адаптации.

Кисти, стопы и пальцы, по мнению специалиста, тоже не стоит забивать татуировками, так как велик риск инфицирования.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт объяснила, что живот также не является лучшим метом для тату, так как на нём могут появляться растяжки, что испортит форму тату.

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