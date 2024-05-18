Дерматовенеролог назвала места, на которых не стоит делать тату

Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала, на каких местах тела ни в коем случае не стоит набивать татуировки.
Медик призвала не делать тату на склере (оболочка, которая снаружи покрывает глазное яблоко), так как это может закончиться осложнениями или привести к полной слепоте.
Ранее актёр Михаил Боярский высказался против татуировок своей внучки.
Стоит, по словам эксперта, хорошо подумать прежде чем делать тату на лицо и шею, так как это очень болезненно и впоследствии может негативно сказаться на социальной адаптации.
Кисти, стопы и пальцы, по мнению специалиста, тоже не стоит забивать татуировками, так как велик риск инфицирования.
В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт объяснила, что живот также не является лучшим метом для тату, так как на нём могут появляться растяжки, что испортит форму тату.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.