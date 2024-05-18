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Дерматовенеролог назвала места, на которых не стоит делать тату

Дерматовенеролог объяснила, в каких местах нельзя делать тату

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала, на каких местах тела ни в коем случае не стоит набивать татуировки.

Дерматовенеролог объяснила, в каких местах нельзя делать тату
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Медик призвала не делать тату на склере (оболочка, которая снаружи покрывает глазное яблоко), так как это может закончиться осложнениями или привести к полной слепоте.

Ранее актёр Михаил Боярский высказался против татуировок своей внучки.

Стоит, по словам эксперта, хорошо подумать прежде чем делать тату на лицо и шею, так как это очень болезненно и впоследствии может негативно сказаться на социальной адаптации.

Кисти, стопы и пальцы, по мнению специалиста, тоже не стоит забивать татуировками, так как велик риск инфицирования.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт объяснила, что живот также не является лучшим метом для тату, так как на нём могут появляться растяжки, что испортит форму тату.

НЕ ДЕЛАЙ ТАТУИРОВКУ ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ ЭТО ВИДЕО
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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