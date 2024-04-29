Боярский высказался о своей внучке: "Это кошмар!"

Михаил Боярский высказался против татуировок своей внучки в эфире НТВ

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Боярский в программе "Ты не поверишь!" на НТВ выразил свое категорическое неодобрение в отношении татуировок, которые сделала его внучка, Екатерина Боярская. Актер описал их как "грязь на теле" и "ужасно".

Фото: Wikipedia by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Он заявил, что категорически против такого рода украшений тела и что если Екатерина решит продолжать делать татуировки, то ее супругу предстоит "читать все это дело".

Екатерина, которая является внучкой Михаила Боярского и дочерью депутата Госдумы Сергея Боярского, недавно начала новую главу в своей музыкальной карьере и решила радикально изменить свой имидж, что сопровождалось готическими и откровенными фотосессиями, а также выпуском ее первого EP-альбома.