Михаил Боярский в программе "Ты не поверишь!" на НТВ выразил свое категорическое неодобрение в отношении татуировок, которые сделала его внучка, Екатерина Боярская. Актер описал их как "грязь на теле" и "ужасно".
Он заявил, что категорически против такого рода украшений тела и что если Екатерина решит продолжать делать татуировки, то ее супругу предстоит "читать все это дело".
Екатерина, которая является внучкой Михаила Боярского и дочерью депутата Госдумы Сергея Боярского, недавно начала новую главу в своей музыкальной карьере и решила радикально изменить свой имидж, что сопровождалось готическими и откровенными фотосессиями, а также выпуском ее первого EP-альбома.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.