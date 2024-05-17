ВСС: сборы по страхованию жизни увеличились на 45% в первом квартале 2024 года, достигнув 226,1 млрд рублей

Инвестиционное страхование выросло на 64,5% в начале 2024 года

3:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Суммарные премии по страхованию жизни в первом квартале 2024 года выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 226,1 млрд рублей, сообщается в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Основные драйверы роста — накопительное и инвестиционное страхование жизни.

Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Накопительное страхование жизни показало особенно впечатляющий рост в 84%, с объемом сборов в 124,1 млрд рублей за первый квартал. Инвестиционное страхование жизни также продемонстрировало значительный рост — 64,5%, достигнув сборов в 53,4 млрд рублей. В то же время сборы по кредитному страхованию жизни заемщиков снизились на 53,8%, составив 21,2 млрд рублей.

Президент ВСС Евгений Уфимцев отметил, что устойчивый рост сборов по накопительным видам страхования свидетельствует о высоком спросе на эти продукты среди населения. Он также подчеркнул, что страховые резервы в размере более 1,5 трлн рублей (около 1% ВВП) представляют собой "длинные деньги", которые страховщики могут инвестировать в экономику.

Представители страхового рынка отмечают увеличение числа покупателей страховых полисов среди лиц младше 40 лет. Также растет доля договоров сроком до 5 лет, что, по мнению экспертов, является оптимальным сроком для среднесрочного планирования клиентов. Страховщики активно развивают продукты, направленные на сохранение здоровья, включая добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

Генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич обратил внимание на то, что доля накопительного страхования жизни впервые превысила 50% в структуре сборов. Он отметил, что это свидетельствует о том, что страховщики успешно продают долгосрочные продукты и доказывают их полезность клиентам. Количество страховых договоров с регулярными взносами также растет, что подтверждает востребованность этого инструмента для защиты и накоплений. В настоящее время заключено 2,9 миллиона договоров, что на 46% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников отметил изменение поведения клиентов, которые переходят от рисковых инвестиций к сбережениям и сохранению капитала. По его словам, за последние два года все больше людей предпочитают консервативные инструменты, такие как вклады и накопительное страхование жизни.