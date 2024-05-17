Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москвичи тратят на съемное жилье не более 30% от дохода семьи
Делимся способами замачивания семян
Учёные НИУ ВШЭ создали ИИ-алгоритмы для разработки систем связи 5G и 6G
Агата Муцениеце сочла за комплимент утверждение о ее сходстве с Юлией Паршутой
Екатеринбург планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов
Ветеринары назвали деликатесы для кошек
Заливной пирог с рыбными консервами: очень быстрое тесто на йогурте и кефире
Прохор Шаляпин развеял слухи о занятии проституцией
Тойота готовит к выпуску электрический пикап Hilux в Таиланде к 2025 году
ВСС: сборы по страхованию жизни увеличились на 45% в первом квартале 2024 года, достигнув 226,1 млрд рублей

Инвестиционное страхование выросло на 64,5% в начале 2024 года

3:04
Страхование

Суммарные премии по страхованию жизни в первом квартале 2024 года выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 226,1 млрд рублей, сообщается в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Основные драйверы роста — накопительное и инвестиционное страхование жизни.

Инвестиционное страхование выросло на 64,5% в начале 2024 года
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Накопительное страхование жизни показало особенно впечатляющий рост в 84%, с объемом сборов в 124,1 млрд рублей за первый квартал. Инвестиционное страхование жизни также продемонстрировало значительный рост — 64,5%, достигнув сборов в 53,4 млрд рублей. В то же время сборы по кредитному страхованию жизни заемщиков снизились на 53,8%, составив 21,2 млрд рублей.

Президент ВСС Евгений Уфимцев отметил, что устойчивый рост сборов по накопительным видам страхования свидетельствует о высоком спросе на эти продукты среди населения. Он также подчеркнул, что страховые резервы в размере более 1,5 трлн рублей (около 1% ВВП) представляют собой "длинные деньги", которые страховщики могут инвестировать в экономику.

Представители страхового рынка отмечают увеличение числа покупателей страховых полисов среди лиц младше 40 лет. Также растет доля договоров сроком до 5 лет, что, по мнению экспертов, является оптимальным сроком для среднесрочного планирования клиентов. Страховщики активно развивают продукты, направленные на сохранение здоровья, включая добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.

Генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич обратил внимание на то, что доля накопительного страхования жизни впервые превысила 50% в структуре сборов. Он отметил, что это свидетельствует о том, что страховщики успешно продают долгосрочные продукты и доказывают их полезность клиентам. Количество страховых договоров с регулярными взносами также растет, что подтверждает востребованность этого инструмента для защиты и накоплений. В настоящее время заключено 2,9 миллиона договоров, что на 46% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников отметил изменение поведения клиентов, которые переходят от рисковых инвестиций к сбережениям и сохранению капитала. По его словам, за последние два года все больше людей предпочитают консервативные инструменты, такие как вклады и накопительное страхование жизни.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Москвичи тратят на съемное жилье не более 30% от дохода семьи
Делимся способами замачивания семян
Учёные НИУ ВШЭ создали ИИ-алгоритмы для разработки систем связи 5G и 6G
Агата Муцениеце сочла за комплимент утверждение о ее сходстве с Юлией Паршутой
Екатеринбург планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов
Ветеринары назвали деликатесы для кошек
Заливной пирог с рыбными консервами: очень быстрое тесто на йогурте и кефире
Прохор Шаляпин развеял слухи о занятии проституцией
Тойота готовит к выпуску электрический пикап Hilux в Таиланде к 2025 году
5 продуктов, способных повысить либидо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников