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Сколько тратят семьи на съемные квартиры: анализ аренды жилья в Москве

Москвичи тратят на съемное жилье не более 30% от дохода семьи

1:15
Недвижимость » Аналитика

Большинство арендаторов в Москве предпочитают тратить на съемное жилье не более 30% от совокупного дохода семьи, как выяснили аналитики "Дом.РФ". Согласно исследованию госкомпании, ежемесячный доход московских семей стартует от 180 тыс. рублей. В опросе приняли участие те, кто арендует жилье в столице уже полгода или планирует снять квартиру в ближайшие шесть месяцев.

Москвичи тратят на съемное жилье не более 30% от дохода семьи
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Опрос, проведенный в первом квартале 2024 года, показал, что 82% арендаторов готовы выделять на аренду жилья до 30% семейного дохода. Только 6% опрошенных рассчитывают тратить на аренду менее 10% дохода. Почти половина респондентов, 47%, считают, что комфортный уровень расходов на аренду составляет от 11% до 20% семейного дохода.

Результаты исследования также показали, что 29% опрошенных тратят на аренду 21-30% дохода, 12% — 31-40%, и 4% — 41-50% семейного дохода. Лишь у 2% респондентов расходы на аренду превышают 50% дохода семьи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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