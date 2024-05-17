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Туристическая привлекательность Екатеринбурга: перспективы и планы до 2030 года

Екатеринбург планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов

1:37
Туризм

Администрация Екатеринбурга планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов человек к 2030 году. Заместитель мэра Сергей Плахотин также заявил о намерении удвоить количество молодых туристов.

Екатеринбург планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов
Фото: commons.wikimedia.org by Pacuuuk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В настоящее время средний возраст туристов в Екатеринбурге составляет 40 лет, причем 65% приезжают в город по делам или для участия в мероприятиях. Туристы остаются в городе в среднем на три дня и тратят около 9 тысяч рублей в день. Плахотин отмечает, что туристический поток характеризуется значительными колебаниями с периодами роста и спада.

Согласно опросам, 40% туристов рассматривают возможность постоянного проживания в Екатеринбурге, а 80% находят город привлекательным для жизни и работы. Также 96,4% респондентов считают Екатеринбург привлекательным для туризма.

Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что цель города — удвоить вклад туризма в ВВП России до 5% к 2030 году. По его словам, Екатеринбург располагает всеми необходимыми ресурсами для достижения этой цели.

В 2023 году Екатеринбург посетили более 1,7 миллиона туристов, по сравнению с 1,4 миллионами в 2022 году. Ожидается, что в этом году столица Урала примет рекордное число гостей, сообщила администрация города.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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