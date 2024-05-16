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Дмитрий Плотников
Как в Европе убили страну. Шайку Зеленского скоро начнут вылавливать по всему земному шару

НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки

3:50
Мир

Недавно Киев обратился к хозяевам из НАТО, чтобы они помогли обучить 150 тысяч новобранцев ВСУ.

НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

А сделать это надо ближе к линии фронта, чтобы эти "обученные" боевики смогли более быстро "развертываться".

Заграница нам поможет?

Пока Вашингтон ответил "нет", но глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун уже сказал, что отправка на Украину инструкторов кажется ему неизбежным.

Это ещё не тянет на интервенцию, но очевидно, что предыдущие методы "выращивания натовских бригад" на полигонах в Британии и ФРГ более не работают.

Но и Яворовский полигон в Львовской области для этой цели подойдёт ещё хуже — по тренировочным базам националистов уже не раз прилетало: и в начале спецоперации, и потом. В тех ракетных ударах активно отправлялись в ад "иностранцы- специалисты", поэтому-то Запад и решил тренировать всушников в Европе от греха подальше. А вернее, подальше от смерти.

Дружба дружбой, а табачок...

А вот США как государство само пока не планирует отправлять своих инструкторов на Украину, заявила представитель Министерства обороны Штатов Сабрина Сингх.

"Мы обучили тысячи и тысячи солдат в рамках наших долгосрочных обязательств перед Украиной, но у меня нет информации о том, чтобы мы направляли инструкторов в Украину на данный момент", — прокомментировала она новость об отправке в Незалежную инструкторов НАТО.

Паника Зеленского

Конечно, это не повод для радости президента Зеленского. Тем более, что он сегодня в сердцах уже крикнул, что в том, что происходит сегодня в Харькове, виновата не только Америка — но и весь мир.

"Это вина всего мира. Мир дал возможность Путину оккупировать нашу страну, но теперь, прямо сейчас, мир может нам помочь", — сказал Зеленский западной прессе.

Вот так!

То есть он сам решил продолжать воевать с Россией (пусть даже ведомый Западом), а виноваты все те, кому его надоело спонсировать даром.

Как "лоханулся" Киев

Спрашивается, а о чём ты думал, когда отказался от мирных переговоров в Стамбуле? Неужели ты и впрямь думал, что можешь победить Россию? Тогда грош цена тебе и твоим советникам на "лютом прошаре" (это те, кто люто "прошаренные"). Как стратегам всем вам — грош цена. Из сильных (не путать с положительными) человеческих качеств у вас ярко выражены алчность, лживость, беспринципность, наглость и злость.

А ведь Зеленский со своей кликой считали себя самыми хитрыми, практичными, чрезвычайно изворотливыми. А как же так случилось, что у таких "гарных хлопцев" кончается вся халява и заканчивается праздничный гопак? Ведь считанные месяцы остались до того, как у всех этих военных преступников на Украине начнёт гореть земля под ногами.

И не удастся им спрятаться ни в Лондоне, ни в Монреале, ни в Нью-Йорке, ни в Сиднее. Даже сами украинцы будут рыть землю, чтобы достать тех негодяев с Банковой, кто принёс на Украину столько горя. Кто, по сути, просто уничтожил государство. И ещё долго человечество будет читать в новостях, как в том или ином городе Европы или Нового Света кто-то убил беглого политика с Украины.

Нажать кнопку слива...

А между тем, в США назвали положение Вооружённых сил Украины на фронте "невероятно отчаянным". Вашингтон пока обвиняет в этом задержку американской помощи, но  вот что характерно, — в Великобритании же считают виновной в случившемся саму армию Украины. 

А значит, первый звонок для слива шайки Зеленского уже прозвенел...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу сша нато владимир зеленский
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