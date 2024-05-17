Российские учёные улучшат связь 5G и 6G с помощью нейросетей: революционные технологии в действии

Российские исследователи разработали нейросетевые алгоритмы для моделирования распространения радиоволн и терагерцового излучения в сетях связи пятого и шестого поколений, что поможет улучшить качество связи и оптимизировать расположение антенн.
Эти алгоритмы отслеживают пути распространения радиосигнала и анализируют качество сигнала в разных условиях, что особенно важно для сетей 5G и 6G, чувствительных к препятствиям и помехам.
В рамках проекта "Интеллектуальные методы доставки данных в перспективных сетях 2030" используется метод трассировки лучей и машинное обучение для ускорения моделирования радиоканала, что позволяет оценивать беспроводные системы без реального развертывания оборудования, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.
Ожидается, что эти технологии повысят качество связи, эффективность прогнозирования зон покрытия и пропускную способность сетей, а также минимизируют задержки при передаче данных.
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