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Российские учёные улучшат связь 5G и 6G с помощью нейросетей: революционные технологии в действии

Учёные НИУ ВШЭ создали ИИ-алгоритмы для разработки систем связи 5G и 6G

1:03
Наука

Российские исследователи разработали нейросетевые алгоритмы для моделирования распространения радиоволн и терагерцового излучения в сетях связи пятого и шестого поколений, что поможет улучшить качество связи и оптимизировать расположение антенн.

Учёные НИУ ВШЭ создали ИИ-алгоритмы для разработки систем связи 5G и 6G
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти алгоритмы отслеживают пути распространения радиосигнала и анализируют качество сигнала в разных условиях, что особенно важно для сетей 5G и 6G, чувствительных к препятствиям и помехам.

В рамках проекта "Интеллектуальные методы доставки данных в перспективных сетях 2030" используется метод трассировки лучей и машинное обучение для ускорения моделирования радиоканала, что позволяет оценивать беспроводные системы без реального развертывания оборудования, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Ожидается, что эти технологии повысят качество связи, эффективность прогнозирования зон покрытия и пропускную способность сетей, а также минимизируют задержки при передаче данных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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