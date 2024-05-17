Боксёрские косички и не только: пять стильных укладок для густых и коротких волос

Уложить густые и короткие волосы — настоящее искусство. Плотный боб, несмотря на свою модность, может выглядеть небрежно, если не знать, как его стилизовать. Вот несколько способов от bebeautiful.in, как создать стильную и аккуратную укладку, которая подчеркнёт вашу густую гриву.
Нанесите немного геля или лака на ладони и пройдитесь ими по волосам, чтобы сделать их гладкими. Затем соберите локоны в хвост и закрепите резинкой. Чтобы придать укладке особую изюминку, оставьте небольшой пряди волос на лице.
Думаете, что короткие волосы нельзя заплести? На самом деле, боксерские косы отлично смотрятся на такой длине и являются одним из самых стильных трендов этого сезона. Почему бы не попробовать?
Если вы хотите создать более элегантный образ, попробуйте сделать укладку с заправленными волосами. Просто возьмите прядь волос с бока головы и заправьте ее за ухо, закрепив рядом шпилек. Этот стиль придаст вашему облику изысканность и утонченность.
Узел на макушке — это простой, но стильный способ уложить короткие густые волосы. Просто соберите все ваши пряди в пучок на вершине головы и закрепите его шпильками. Этот стиль отлично подходит для повседневного образа или для особых случаев.
Создайте образ в стиле пин-ап, собрав половину ваших волос над лбом и закрепив их заколками или ободком. Этот ретро-стиль добавит вашему облику женственности и очарования.
Выберите один из этих стилей, который больше всего соответствует вашему настроению и ситуации, и вы будете выглядеть потрясающе!
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