Боксёрские косички и не только: пять стильных укладок для густых и коротких волос

Густые и короткие волосы: пять идей стильных причёсок

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уложить густые и короткие волосы — настоящее искусство. Плотный боб, несмотря на свою модность, может выглядеть небрежно, если не знать, как его стилизовать. Вот несколько способов от bebeautiful.in, как создать стильную и аккуратную укладку, которая подчеркнёт вашу густую гриву.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Изящный конский хвост

Нанесите немного геля или лака на ладони и пройдитесь ими по волосам, чтобы сделать их гладкими. Затем соберите локоны в хвост и закрепите резинкой. Чтобы придать укладке особую изюминку, оставьте небольшой пряди волос на лице.

Заплетите в косички

Думаете, что короткие волосы нельзя заплести? На самом деле, боксерские косы отлично смотрятся на такой длине и являются одним из самых стильных трендов этого сезона. Почему бы не попробовать?

Закрепите невидимками

Если вы хотите создать более элегантный образ, попробуйте сделать укладку с заправленными волосами. Просто возьмите прядь волос с бока головы и заправьте ее за ухо, закрепив рядом шпилек. Этот стиль придаст вашему облику изысканность и утонченность.

Завяжите узел

Узел на макушке — это простой, но стильный способ уложить короткие густые волосы. Просто соберите все ваши пряди в пучок на вершине головы и закрепите его шпильками. Этот стиль отлично подходит для повседневного образа или для особых случаев.

Девушка в стиле пин-ап

Создайте образ в стиле пин-ап, собрав половину ваших волос над лбом и закрепив их заколками или ободком. Этот ретро-стиль добавит вашему облику женственности и очарования.

Выберите один из этих стилей, который больше всего соответствует вашему настроению и ситуации, и вы будете выглядеть потрясающе!

Повторяю очень много быстрых причесок для коротких волос (каре или укороченный боб)