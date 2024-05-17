Побаловать своего пушистика: какими продуктами можно наградить питомца

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Ветеринары назвали деликатесы для кошек

1:51
Зоосфера » Кошки

Кошки часто избирательно относятся к пище, тем не менее, существует ряд продуктов, которые они охотно употребляют в качестве угощения.

Ветеринары назвали деликатесы для кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предложив кошке одно из этих лакомств, вы не только поощрите её за хорошее поведение, но и укрепите отношения с вашим меховым другом.

Ниже перечислены семь продуктов, которые кошки предпочитают в качестве угощения:

Тунец

Тунец любим многими кошками за его вкус и богатство белком и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья шерсти и кожи. Важно давать тунец в малых количествах из-за высокого содержания ртути.

Курица

Курица — любимый выбор для многих кошек, как в варёном, так и в сыром виде. Она является отличным источником белка и легко усваивается, но всегда должна быть тщательно приготовлена, чтобы избежать сальмонеллеза.

Лосось

Лосось также популярен среди кошек и является источником омега-3 жирных кислот. Важно ограничить его потребление из-за возможного содержания ртути.

Сыр

Большинство кошек любит сыр, который является источником белка и кальция. Важно проверить переносимость молочных продуктов кошкой перед регулярным употреблением.

Вареные яйца

Являются отличным источником белка и легко усваиваются, но должны быть хорошо сварены, чтобы предотвратить бактериальные заболевания.

Кошачья мята

Это растение может действовать успокаивающе на кошек и часто используется как лакомство, хотя не все кошки на неё реагируют.

Вареные овощи

Такие как горох, морковь и брокколи, являются источником витаминов и минералов, легко усваиваются и могут улучшить пищеварение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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