От антисанитарии до изысканного приема: неожиданные преобразования индийского быта при встрече с иностранными гостями

Индийский уклад жизни может озадачить любого европейца. Прибывшие в страну туристы зачастую ошеломлены местной антисанитарией и необычными обычаями, которые преобладают как на городских улицах, так и в местных жилищах.
Тем не менее, когда к индийским хозяевам приезжают зарубежные гости, хозяева преображаются. Согласно традициям гостеприимства, почетных гостей размещают на лучших местах у временного стола, хотя обычно индийцы предпочитают устраиваться прямо на полу. Подаются изысканные блюда и напитки.
Вместо традиционных банановых листьев, которые обычно служат тарелками, используется стандартная посуда и даже столовые приборы, хотя без гостей индийцы предпочитают есть руками, при этом пищу берут только правой рукой, поскольку левая считается непригодной для еды.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.