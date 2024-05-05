От антисанитарии до изысканного приема: неожиданные преобразования индийского быта при встрече с иностранными гостями

Индийский быт и этикет: что может удивить любого туриста в Индии

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индийский уклад жизни может озадачить любого европейца. Прибывшие в страну туристы зачастую ошеломлены местной антисанитарией и необычными обычаями, которые преобладают как на городских улицах, так и в местных жилищах.

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Тем не менее, когда к индийским хозяевам приезжают зарубежные гости, хозяева преображаются. Согласно традициям гостеприимства, почетных гостей размещают на лучших местах у временного стола, хотя обычно индийцы предпочитают устраиваться прямо на полу. Подаются изысканные блюда и напитки.

Вместо традиционных банановых листьев, которые обычно служат тарелками, используется стандартная посуда и даже столовые приборы, хотя без гостей индийцы предпочитают есть руками, при этом пищу берут только правой рукой, поскольку левая считается непригодной для еды.