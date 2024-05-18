Бариатрическая хирургия: решение для борьбы с морбидным ожирением

Врач поделился советами по снижению веса при сильном ожирение

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лишний вес может превратиться в ожирение, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем. Врачи могут рекомендовать бариатрическую хирургию на различных этапах этого состояния. Врач-хирург Сергей Визгалов обсудил кандидатов на такие операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, бесплодия и заболеваний суставов. Даже если физический облик не кажется слишком печальным, здоровье может находиться в серьезной опасности. Определить наличие лишнего жира помогает индекс массы тела (ИМТ), где 30-34,9 обозначает ожирение первой степени, 35-39,9 — второй степени, а 40 и выше — третьей.

Морбидное ожирение, связанное с серьезными патологиями, обычно характеризуется ИМТ 35 и более. Традиционные методы похудения, такие как здоровое питание и упражнения, могут помочь, но лишь в начальной стадии заболевания. Бариатрическая хирургия считается наиболее эффективным методом борьбы с ожирением, обеспечивая стабильные результаты в течение многих лет. Операция включает уменьшение размера желудка или изменение пищеварительного тракта, что приводит к снижению аппетита и последующему снижению веса.