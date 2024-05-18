Собчак прокомментировала слухи о расставании Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком

Ксения Собчак задалась вопросом, что происходит в семье Дженнифер Лопеса и Бена Аффлека.
Собчак отреагировала на слухи о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Иностранные СМИ муссируют новость о разрыве отношений одной из красивейших пар.
"Они выставили на продажу общий особняк, а вместе вышли в свет только вот на днях — и это впервые за 2 месяца, зато с цветами", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что она расстроится, если сообщения окажутся правдой.
"Хочется пошутить про возвращение к бывшим", — отметила Ксения.
Розы - это одни из самых популярных и любимых цветов садоводов. Они обладают неповторимой красотой и ароматом, который может украсить любой участок. В этой статье расскажем о том, что нужно делать с розой для сада после покупки, чтобы она радовала вас своими цветами и сохраняла свою красоту на долгие годы.