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Собчак прокомментировала слухи о расставании Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком

Собчак высказалась о предполагаемом разрыве Лопес с Аффлеком

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак задалась вопросом, что происходит в семье Дженнифер Лопеса и Бена Аффлека.

Собчак высказалась о предполагаемом разрыве Лопес с Аффлеком
Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Собчак отреагировала на слухи о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Иностранные СМИ муссируют новость о разрыве отношений одной из красивейших пар.

"Они выставили на продажу общий особняк, а вместе вышли в свет только вот на днях — и это впервые за 2 месяца, зато с цветами", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что она расстроится, если сообщения окажутся правдой.

"Хочется пошутить про возвращение к бывшим", — отметила Ксения.

https://www.instagram.com/p/C6pva24uORy/?igsh=NTdybGR5dDQydjN2
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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