Указаны три растения, запахи которых отпугивают комаров

Аллерголог Быков: комаров отпугивают запахи лаванды и эвкалипта

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соответствии с высказыванием врача-аллерголога и иммунолога Сергея Быкова, определённые ароматы и ультразвук могут отпугивать комаров, однако наиболее эффективным средством защиты являются репелленты, которые создают неприятные условия для насекомых.

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"Некоторые запахи, такие как лаванда, эвкалипт и чайное дерево, могут отпугивать комаров. Также помогает ультразвук. Использование ультразвуковых отпугивателей комаров также может быть эффективным", — поделился Сергей Быков.

В дополнение, специалист рекомендует облачаться в закрытую одежду из плотной ткани и устанавливать москитные сетки на дверных и оконных проёмах.