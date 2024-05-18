Указаны три растения, запахи которых отпугивают комаров

В соответствии с высказыванием врача-аллерголога и иммунолога Сергея Быкова, определённые ароматы и ультразвук могут отпугивать комаров, однако наиболее эффективным средством защиты являются репелленты, которые создают неприятные условия для насекомых.
"Некоторые запахи, такие как лаванда, эвкалипт и чайное дерево, могут отпугивать комаров. Также помогает ультразвук. Использование ультразвуковых отпугивателей комаров также может быть эффективным", — поделился Сергей Быков.
В дополнение, специалист рекомендует облачаться в закрытую одежду из плотной ткани и устанавливать москитные сетки на дверных и оконных проёмах.
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