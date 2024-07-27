Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
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Древесную золу как удобрение следует использовать осторожно, чтобы избежать негативных последствий для огорода. Вот рекомендации, учитывающие ошибки, которые совершают дачники при её применении.
Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0
- Не следует использовать золу на щелочных почвах.
- Не рекомендуется смешивать золу с другими удобрениями, особенно с кальцинированной содой.
- Не стоит добавлять золу в почву вместе с рассадой помидоров, капусты, баклажанов и перцев, чтобы избежать ожогов корешков.
- Важно помнить, что не все растения одинаково положительно реагируют на обработку золой влажного листа.
Например, землянике и редису процедура может быть полезной, но огурцам будет угрожать ожог листьев.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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