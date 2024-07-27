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Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так

Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде

0:45
Садоводство

Древесную золу как удобрение следует использовать осторожно, чтобы избежать негативных последствий для огорода. Вот рекомендации, учитывающие ошибки, которые совершают дачники при её применении.

Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0
  • Не следует использовать золу на щелочных почвах.
  • Не рекомендуется смешивать золу с другими удобрениями, особенно с кальцинированной содой.
  • Не стоит добавлять золу в почву вместе с рассадой помидоров, капусты, баклажанов и перцев, чтобы избежать ожогов корешков.
  • Важно помнить, что не все растения одинаково положительно реагируют на обработку золой влажного листа.

Например, землянике и редису процедура может быть полезной, но огурцам будет угрожать ожог листьев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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