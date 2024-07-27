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Россияне заняли пятое место среди иностранных туристов в Таиланде

Россияне на пятом месте по посещению Таиланда

1:39
Туризм

По данным АТОР, россияне заняли пятое место среди иностранных туристов, посетивших Таиланд в первые семь месяцев 2024 года. С начала года страну посетило 985 407 граждан России, а только в период с 1 июня по 24 июля число визитов составило 126 418, что соответствует 70% от общего количества визитов летом 2023 года.

Россияне на пятом месте по посещению Таиланда
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В период с января по июль наибольшее количество туристов в Таиланд прибыли из Китая — 3 949 029 визитов. На втором месте оказалась Малайзия с 2 761 523 визитами, а тройку лидеров замыкает Индия с 1 159 514 визитами. Южная Корея вошла в топ-5 с 1 040 993 въездами.

Среди стран, не относящихся к Азии, Россия занимает первое место по турпотоку в Таиланд. В пятёрку также вошли Великобритания (537 193 визита), Германия (480 046 визитов), Франция (418 342 визита) и Нидерланды (143 872 визита).

Также сообщается, что за первые полгода 2024 года российский туристический поток в Японию вырос более чем в два раза.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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