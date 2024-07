Россияне заняли пятое место среди иностранных туристов в Таиланде

По данным АТОР, россияне заняли пятое место среди иностранных туристов, посетивших Таиланд в первые семь месяцев 2024 года. С начала года страну посетило 985 407 граждан России, а только в период с 1 июня по 24 июля число визитов составило 126 418, что соответствует 70% от общего количества визитов летом 2023 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository