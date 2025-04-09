Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобрения для укропа: секреты зелени, которая всегда нарасхват
Стив Миллер бросает вызов возрасту: в 81 год он отправляется в тур с главными хитами
Клиенты Газпромбанка смогут открыть брокерский счет напрямую из приложения банка
Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены
Москва тянется в небо: в 2025 году построят рекордное число небоскрёбов
Сколько стоили машины в СССР и как их покупали
Пенсии дважды повысят в 2026 году в России: вот кого это коснётся
Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит

Ностальгия по алюминиевым подносам: дух столовки СССР

Еда

Шумные залы, звон алюминиевых подносов, котлеты с макаронами и компот в гранёном стакане.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Для тех, кто жил в СССР, эти детали — не просто еда, а кусочек эпохи. Советская столовая — место, где встречались студенты, рабочие, учёные и просто голодные прохожие. Её запахи, звуки и вкусы остались в памяти на всю жизнь.

Атмосфера без пафоса

Интерьеры были простыми до минимализма: кафельные стены, длинные деревянные столы, железные подносы. Всё строго, функционально, но по-своему уютно. Люди не приходили туда ради сервиса — туда приходили поесть по-человечески.

Меню из детства

Тефтели в соусе, картошка с подливкой, винегрет, кисель, хлеб "сколько хочешь" и обязательный компот. Всё просто и сытно. Особый шик — пирожки из теста, которое знало вкус дрожжей и пеклось с любовью, несмотря на нормы и план.

Очередь — как ритуал

Да, стояли в очереди. Но это было не в тягость. В очереди обсуждали последние новости, ругали начальство и даже флиртовали. У столовки был свой микромир, почти как у двора или очереди в баню.

Почему это вызывает тепло

Советская столовая — это не только про еду, а про эпоху. Это про доступность, про общность, про ощущение, что ты — часть чего-то большого. Даже если котлета была суховата, ты знал: за 30 копеек ты получишь обед и капельку человеческого тепла.

Возвращение тренда

Сегодня советский стиль в еде снова в моде. Открываются ретро-кафе с алюминиевыми подносами и табличками "без сдачи — не обслуживаем". Люди приходят туда не только за пюрешкой с сосиской, но и за тем самым — вкусом времени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Наука и техника
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение Аудио 
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Секрет Вселенной в трёх цифрах: как числа 3-6-9 связаны с гениальностью Теслы — раскрываем тайну Игорь Буккер Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Удобрения для укропа: секреты зелени, которая всегда нарасхват
Стив Миллер бросает вызов возрасту: в 81 год он отправляется в тур с главными хитами
Клиенты Газпромбанка смогут открыть брокерский счет напрямую из приложения банка
Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены
Москва тянется в небо: в 2025 году построят рекордное число небоскрёбов
Сколько стоили машины в СССР и как их покупали
Пенсии дважды повысят в 2026 году в России: вот кого это коснётся
Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.