Исторический ликбез для Чеховой: депутат Останина поставила на место телеведущую одним фактом о браке

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Нина Останина, депутат Государственной Думы, подвергла критике телеведущую Анфису Чехову за предложение изменить терминологию в отношении брачных отношений.

Чехова, недавно присоединившаяся к партии "Новые люди", выразила своё желание видеть более позитивное название для союза мужчины и женщины, так как слово "брак" вызывает негативные ассоциации.

Останина, занимающая должность председателя комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, напомнила Чеховой о значении термина "брак" в древнеславянском контексте, где оно имело положительное значение, связанное с процессом вступления в семейные отношения.

Депутат подчеркнула, что Чехова демонстрирует непонимание исторического и культурного контекста, а также призвала к профессиональному подходу в вопросах демографической политики.

"Демографическая политика — это не секс, подходить к этому надо профессионально", — высказалась депутат в разговоре с NEWS. ru.

Останина высказала сомнения относительно компетентности Чеховой в обсуждаемых вопросах, учитывая её прошлый опыт работы на телевидении, включая ведение программы "Секс с Анфисой Чеховой".

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