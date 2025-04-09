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Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение

2:51
Наука

С момента открытия Нептуна исследователи используют данные о гравитации планет в Солнечной системе для поиска новых объектов.

планета
Фото: Веб-сайт НАСА
планета

Нептун был открыт благодаря наблюдениям за изменениями в орбитах, как и Уран. В настоящее время изменения в орбитах различных планет указывают на существование новой планеты, получившей название Планета 9.

Разговоры о Планете 9 начали набирать популярность в 2016 году, когда астрономы предположили, что это может быть планета с массой от 5 до 10 раз больше массы Земли. Эта планета, согласно гипотезам, будет иметь очень эллиптическую орбиту, находясь на расстоянии более 400 астрономических единиц от Солнца. Косвенные данные, такие как аномальные орбиты транснептуновых объектов, усиливают эту возможность.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Icarus, предоставляет новые доказательства существования девятой планеты. Исследователи использовали статистические методы и моделирование для анализа поведения объектов за пределами Плутона и пришли к выводу о вероятности наличия массивной планеты с наклоном орбиты примерно 30 градусов относительно плоскости эклиптики.

По критериям Международного астрономического союза (МАС), чтобы небесное тело классифицировалось как планета, оно должно соответствовать трем условиям: находиться на орбите вокруг Солнца, иметь достаточную массу для достижения сферической формы и быть гравитационно доминирующим в своем регионе. Плутон был исключен из числа планет, так как не очистил свою орбитальную окрестность, что и стало основанием для его классификации как карликовой планеты.

Гипотеза о Планете 9 набирает силу, когда астрономы исследуют объекты, такие как Седна и 2012 VP113, которые имеют вытянутые орбиты, сгруппированные в одном направлении. Исследователи предположили существование планеты с массой чуть меньше Нептуна, находящейся дальше Плутона.

Недавние модели, проведенные различными группами исследователей, показали, что планета с такими характеристиками могла бы объяснить наблюдаемую группировку объектов и наклон орбит. Хотя на сегодняшний день нет прямых наблюдений Планеты 9, новое исследование, проведенное исследователями из Unesp, добавляет доказательства ее существования, используя кометы как инструмент для изучения. Моделирование эволюции Солнечной системы в течение 4,5 миллиардов лет с включением Планеты 9 показало, что количество наблюдаемых комет согласуется с моделированием, пишет tempo.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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