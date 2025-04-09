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Он говорил мало — но сделал многое: история Клинта Иствуда

2:05
Шоу-бизнес

Клинт Иствуд — имя, которое сегодня звучит как синоним легенды. Но так было не всегда. В начале своей карьеры он слыл "слишком деревянным", "недостаточно выразительным" и даже… "скучным". Его внешность казалась режиссёрам невыразительной, а актёрская игра — неубедительной. Но вместо того чтобы сдаться, он продолжил идти вперёд. И в итоге переписал правила игры в кино.

Рональд Рейган и Клинт Иствуд
Фото: commons.wikimedia.org by Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989Collection: White House Photographic Collection, 1/20/1981 - 1/20/1989, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рональд Рейган и Клинт Иствуд

Голливуд его долго игнорировал

Будущий кумир миллионов начинал в 50-х — с эпизодов и второстепенных ролей. Но никто не спешил давать ему шанс проявить себя. Крупные студии просто не видели в нём перспектив.

Всё изменили вестерны

Когда в 60-х Иствуд снялся в "За пригоршню долларов", всё резко пошло иначе. Он стал символом "молчаливого ковбоя", мужчины, который говорит меньше, чем стреляет. Серджо Леоне поверил в него — и не ошибся. Трилогия о безымянном герое стала вехой в истории кино.

Он доказал: не нужен ярлык, чтобы стать иконой

Иствуд не соответствовал типичным канонам "голливудской звезды". Он не лез на обложки журналов, не играл в гламур — но именно это и стало его фишкой. Его герои — сдержанные, принципиальные, с внутренним стержнем.

Позже он стал выдающимся режиссёром

Многие удивились, когда он начал снимать сам. Но Иствуд снова всех переиграл: "Непрощённый", "Малышка на миллион", "Гран Торино", "Американский снайпер" — каждый из этих фильмов стал событием и получил признание по всему миру.

"Я никогда не стремился быть кем-то другим. Я просто делал своё дело", — говорит Иствуд.

Он не остановился, даже когда перешагнул 90-летний рубеж

Да, Клинту Иствуду уже за 90. И он до сих пор снимает фильмы, играет роли, пишет музыку и сам стоит за камерой. Пока другие давно ушли на пенсию, он продолжает творить — потому что не может иначе.

Уточнения

Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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