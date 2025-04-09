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Солнце выжгло Венеру дотла — как именно это произошло

2:13
Наука

Представьте себе мир, где могли плескаться океаны, а теперь — царство пекла, в котором даже свинец превращается в расплавленный металл. Именно так учёные теперь смотрят на Венеру. Когда-то на этой планете, возможно, была вода и условия, подходящие для жизни. Но что случилось?

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Пропавшая вода и следы, оставленные в атмосфере

Сегодня Венера — это пылающий шар с плотной атмосферой, состоящей на 96% из углекислого газа. Но атмосфера хранит память о былом: в ней много дейтерия — тяжёлого изотопа водорода, который остаётся после испарения воды. Значит, вода там была. И, похоже, ушла не так давно по космическим меркам.

Согласно моделям, когда-то вулканы выбрасывали огромное количество CO₂, усиливая парниковый эффект. Вода испарялась, водяной пар поднимался в атмосферу, где ультрафиолет разрушал его на водород и кислород. Водород улетал в космос, дейтерий оставался. Но этого недостаточно, чтобы объяснить полное исчезновение воды.

Неожиданный химический процесс

Авторы нового исследования из Университетов Колорадо и Аризоны предполагают, что в верхних слоях атмосферы происходил куда более активный процесс. На высоте 150 км солнечное излучение разлагало не только водяной пар, но и молекулы углекислого газа. В результате образовывались нестабильные ионы HCO+, которые быстро распадались с выделением энергии.

Самое интересное — энергия поглощалась лёгкими молекулами водорода, которые затем стремительно покидали атмосферу. Это создавало «вакуум» водорода и способствовало ещё большему нагреву атмосферы, ускоряя испарение воды. Фактически, Венера буквально выкипела.

Возможность жизни — была

Эта гипотеза намекает: океаны на Венере могли исчезнуть совсем недавно. И если это так, возможно, планета когда-то действительно была обитаемой. Мы, возможно, упустили шанс встретиться с жизнью всего в одной планете от нас.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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