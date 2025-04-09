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Кредиты, декрет и безопасность: что шокировало россиянку в американском образе жизни

1:22
Туризм

Российская путешественница поделилась в своём блоге "Лайк Трэвел Путешествия" наблюдениями о том, чем отличаются американский и российский уклады жизни.

Нью-Йорк вечером
Фото: flickr.com by Franck Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нью-Йорк вечером

В России уйти в декрет и остаться при этом на той же работе — обычное дело для женщин, а в США это считается особой привилегией, которая доступна не каждой жительнице страны.

Путешественница обратила внимание на то, что россияне предпочитают покупать квартиры и готовы ради этого брать ипотеку, а американцев устраивает съёмное жильё. Они не видят проблемы в отсутствии собственного жилья: для них важнее то, что у них есть крыша над головой.

Также автор публикации заметила, что американцы берут кредиты на всё подряд: на покупку техники и на учёбу в университетах.

"В России люди привыкли копить деньги и оплачивать покупки сразу. Моя бабушка когда слышит слово кредит, начинает охать и вздыхать", — поделилась туристка.

Также она рассказала, что в некоторых районах Америки опасно по вечерам находиться на улице.

"Американцы, живущие в неблагополучных районах, боятся ходить в одиночку по вечерам. Владельцы магазинов в таких местах закрывают двери на кодовые замки, а покупателей обслуживают через специальное окошко", — поделилась автор.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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