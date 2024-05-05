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Это не доллар и евро: россиянам назвали лучшую валюту для диверсификации сбережений в мае

Эксперты назвали лучшую валюту для инвестиций в мае

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Экономика

В мае курс рубля прогнозируется стабильным, ожидается торговля в диапазоне 91,5-93 рублей за доллар и 97,5-100 рублей за евро.

Эксперты назвали лучшую валюту для инвестиций в мае
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты рекомендуют валютную диверсификацию сбережений через инвестиции в китайские юани и дирхамы ОАЭ, поскольку юань считается более надежным и привлекательным платёжным средством из-за выгодных ставок и отсутствия валютных рисков, связанных с недружественными странами. Преимущество дирхам в том, что их использование увеличивается среди российских банков, сообщает "Российская газета".

Аналитики также подчеркивают, что юань подходит для диверсификации сбережений, в то время как облигации и долларовые активы рекомендуются для конкретных целей, таких как путешествия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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