Это не доллар и евро: россиянам назвали лучшую валюту для диверсификации сбережений в мае

В мае курс рубля прогнозируется стабильным, ожидается торговля в диапазоне 91,5-93 рублей за доллар и 97,5-100 рублей за евро.
Эксперты рекомендуют валютную диверсификацию сбережений через инвестиции в китайские юани и дирхамы ОАЭ, поскольку юань считается более надежным и привлекательным платёжным средством из-за выгодных ставок и отсутствия валютных рисков, связанных с недружественными странами. Преимущество дирхам в том, что их использование увеличивается среди российских банков, сообщает "Российская газета".
Аналитики также подчеркивают, что юань подходит для диверсификации сбережений, в то время как облигации и долларовые активы рекомендуются для конкретных целей, таких как путешествия.
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