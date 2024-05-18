Физики создали самую длинную неуязвимую квантовую сеть в оживлённом центре Бостона

Физики из Гарвардского университета создали самую протяженную защищённую от взлома сеть квантовой связи, соединив два функциональных узла квантового компьютера 35-километровым оптоволоконным кабелем в Бостоне.
В исследовании использованы узлы, представляющие собой миниатюрные квантовые компьютеры из алмазов с кремниевыми вакансиями. Эти вакансии содержат два кубита: один для связи (электронный спин) и один для памяти (ядерный спин). Исследователи преодолели проблему потери сигнала, отправив фотон для запутывания узлов через оптоволоконный кабель, сообщает Nature.
Демонстрация успешного запутывания в городской среде является значительным шагом к созданию квантовой сети, способной передавать запутанность на расстояния более 1000 км к концу десятилетия.
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