Звезда Comedy Club Марина Кравец отмечает день рождения: "Этой малышке 40?"

Звезда Comedy Club Марина Кравец опубликовала фото в честь своего юбилея.
Актриса Марина Кравец разместила в "Инстаграме"* фото в образе героини фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
"Что? Вам тоже сегодня жахнул сорокет? Это чудесно. С Новым годом!" — написала Кравец под фото.
На новость отреагировала певица Валерия.
"Этой малышке 40? Не верю. С днём рождения", — написала звезда под снимком.
Ранее Марина Кравец похвасталась красавцем-супругом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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