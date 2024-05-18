Звезда Comedy Club Марина Кравец отмечает день рождения: "Этой малышке 40?"

Актриса Марина Кравец празднует юбилей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец опубликовала фото в честь своего юбилея.

Фото: https://www.instagram.com/marinakravets by Инстаграм Марины Кравец is licensed under public doman

Актриса Марина Кравец разместила в "Инстаграме"* фото в образе героини фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

"Что? Вам тоже сегодня жахнул сорокет? Это чудесно. С Новым годом!" — написала Кравец под фото.

На новость отреагировала певица Валерия.

"Этой малышке 40? Не верю. С днём рождения", — написала звезда под снимком.

Ранее Марина Кравец похвасталась красавцем-супругом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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