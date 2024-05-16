Актриса Марина Кравец похвасталась красавцем-супругом: с мужем не прогадала

Звезда Comedy Club актриса Марина Кравец трогательно обратилась к мужу в честь дня его рождения.
Марина Кравец разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем.
"Ну классный же! Оттенок помады я выбрала! Да и с мужем не прогадала", — написала актриса под фото.
Она поблагодарила супруга за то, что он у неё есть от своего лица и от лица дочек.
Кравец более 10 лет состоится в браке с Аркадием Водаховым, с которым вместе играли в КВН. В 2020 году у пары родилась дочка Вероника. В 2024 году супруги стали родителями во второй раз.
Ранее ставшая недавно мамой Кравец рассказала о непростых материнских буднях.
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