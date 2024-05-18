Внимание водителям: что нельзя держать в машине ни в коем случае

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Автосалон назвал вещи, которые категорически запрещено оставлять в машине

2:00
Авто

Для многих водителей автомобиль становится вторым домом, так как они проводят в нем значительную часть времени. Естественно, они стараются иметь под рукой все необходимое для экстренных случаев. Однако некоторые предметы не стоит оставлять в салоне без присмотра. Директор автосалона рассказал, какие вещи не только бесполезны, но и могут быть опасны при хранении в машине.

Автосалон назвал вещи, которые категорически запрещено оставлять в машине
Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым в списке оказались зажигалки с сжиженным газом. Летом их хранение в машине крайне опасно. В жаркую погоду температура внутри салона может подниматься до 50 градусов и выше. Бывали случаи, когда зажигалки самопроизвольно воспламенялись под воздействием солнечных лучей, сообщает naavtotrasse.ru.

Медикаменты в салоне или багажнике тоже могут быть опасны. Из-за температурных колебаний лекарства быстро теряют свои свойства, поэтому их лучше оставлять дома. В машине должна быть только аптечка с необходимым набором средств. Дополнительные лекарства могут привлечь ненужное внимание инспекторов ГИБДД.

Особое внимание стоит уделить документам и ценным вещам, особенно если они остаются на виду. Это привлекает злоумышленников, готовых пойти на риск ради наживы.

Электронные гаджеты также нежелательно оставлять в машине. Смартфоны, планшеты и ноутбуки с аккумуляторами могут быть опасны из-за перепадов температур. Известны случаи, когда аккумуляторы взрывались, причиняя вред водителю и повреждая машину.

Наконец, стоит обратить внимание на газированные напитки и обычную воду. Хранение бутылок с жидкостью в машине опасно. Перепады температур могут повредить тару, что грозит неприятностями. Кроме того, прозрачная бутылка с водой на солнце может вызвать возгорание, концентрируя солнечные лучи, как лупа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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