Почему россияне боятся Узбекистана: реальная история путешественницы

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Россиянка развеяла ключевые мифы об Узбекистане

1:51
Туризм

Многие россияне боятся посещать Узбекистан. Однако россиянка Елена решилась на одиночное путешествие в эту солнечную страну и поделилась своими впечатлениями в дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия".

Россиянка развеяла ключевые мифы об Узбекистане
Фото: commons.wikimedia.org by http://veton.picq.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Елена провела в Узбекистане 12 дней, посетив три города и пообщавшись с местными жителями. Она отметила, что поездка была спонтанной, и друзья несколько раз пытались отговорить её, утверждая, что там небезопасно. Однако Елена назвала Узбекистан одной из самых безопасных стран наряду с Китаем.

"Здесь настолько комфортно и безопасно, что можно спокойно гулять до позднего вечера, не беспокоясь за свои ценные вещи. Уровень преступности очень низкий, воровства практически нет, а религия не позволяет такое поведение", — написала туристка в своём блоге.

Елена также рассказала, что узбеки очень доброжелательны и всегда готовы помочь. Если турист заблудится, его проводят до нужного места или даже отвезут, а затем могут пригласить в гости и угостить пловом.

Ещё одно распространённое заблуждение касается антисанитарии. Считается, что еда на улице или на местных рынках может вызвать отравление. Но, по наблюдениям Елены, узбеки очень чистоплотны.

"Узбеки — невероятно чистоплотные люди, у них всегда и везде чисто, даже в кишлаках, где условия жизни довольно суровые", — заверила читателей Елена.

Многие также опасаются ехать в Узбекистан из-за мифа о плохом отношении к русским. Однако Елена рассказала, что узбеки относятся к русским как к братьям. Её часто называли "подругой" или "сестрой", а узнав, что она из России, проявляли ещё больше уважения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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