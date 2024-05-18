Если вы любите мясо, то этот рецепт для вас: аппетитное каре ягнёнка с кофейным маринадом

Каре ягнёнка с кофейным маринадом: простой рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Каре ягнёнка с кофейным маринадом — восхитительный рецепт, который понравится всем любителям ароматного мяса.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Блюдо легко готовится из таких ингредиентов, как молотый кофе, тростниковый сахар и горчичный порошок. Аромат молотого кофе, настоянного на специях, придаёт этому блюду неповторимый вкус.

Ингредиенты

3 столовые ложки кофейного порошка

2 чайные ложки тростникового сахара

1/2 чайной ложки горчичного порошка

Каре ягнёнка

2 луковицы

Соль по необходимости

2 чайные ложки молотого чёрного перца

1 чайная ложка петрушки

2 моркови

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите большую миску и смешайте кофейный порошок, соль, горчичный порошок, сахар и чёрный перец. Кусочки баранины промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем. Намажьте кофейным маринадом кусочки баранины. Оставьте мариноваться. Тем временем нарезаем слоями морковь и лук и выкладываем в форму для выпечки. Сверху кладём каре ягнёнка. Запекайте в духовке 40–45 минут, поливая сверху маринадом.