Если вы любите мясо, то этот рецепт для вас: аппетитное каре ягнёнка с кофейным маринадом

Каре ягнёнка с кофейным маринадом — восхитительный рецепт, который понравится всем любителям ароматного мяса.
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Блюдо легко готовится из таких ингредиентов, как молотый кофе, тростниковый сахар и горчичный порошок. Аромат молотого кофе, настоянного на специях, придаёт этому блюду неповторимый вкус.
Ингредиенты
3 столовые ложки кофейного порошка
2 чайные ложки тростникового сахара
1/2 чайной ложки горчичного порошка
Каре ягнёнка
2 луковицы
Соль по необходимости
2 чайные ложки молотого чёрного перца
1 чайная ложка петрушки
2 моркови
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите большую миску и смешайте кофейный порошок, соль, горчичный порошок, сахар и чёрный перец.
Кусочки баранины промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем. Намажьте кофейным маринадом кусочки баранины. Оставьте мариноваться. Тем временем нарезаем слоями морковь и лук и выкладываем в форму для выпечки. Сверху кладём каре ягнёнка.
Запекайте в духовке 40–45 минут, поливая сверху маринадом.