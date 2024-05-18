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Если вы любите мясо, то этот рецепт для вас: аппетитное каре ягнёнка с кофейным маринадом

Каре ягнёнка с кофейным маринадом: простой рецепт

1:18
Еда

Каре ягнёнка с кофейным маринадом — восхитительный рецепт, который понравится всем любителям ароматного мяса.

Каре ягнёнка с кофейным маринадом: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Блюдо легко готовится из таких ингредиентов, как молотый кофе, тростниковый сахар и горчичный порошок. Аромат молотого кофе, настоянного на специях, придаёт этому блюду неповторимый вкус. 

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки кофейного порошка
  • 2 чайные ложки тростникового сахара
  • 1/2 чайной ложки горчичного порошка
  • Каре ягнёнка
  • 2 луковицы
  • Соль по необходимости
  • 2 чайные ложки молотого чёрного перца
  • 1 чайная ложка петрушки
  • 2 моркови

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите большую миску и смешайте кофейный порошок, соль, горчичный порошок, сахар и чёрный перец.
  2. Кусочки баранины промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем. Намажьте кофейным маринадом кусочки баранины. Оставьте мариноваться. Тем временем нарезаем слоями морковь и лук и выкладываем в форму для выпечки. Сверху кладём каре ягнёнка.
  3. Запекайте в духовке 40–45 минут, поливая сверху маринадом.
Баранина: как приготовить каре ягненка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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