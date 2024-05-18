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Нужно ли сушить феном нос собаки: каким он должен быть в идеале — сухой или влажный

Ветеринары ответили, каким должен быть нос собаки

1:19
Зоосфера » Собаки

Нос у собаки считается важным показателем её здоровья.

Ветеринары ответили, каким должен быть нос собаки
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Влажный и слегка прохладный нос свидетельствует о хорошем состоянии питомца.

Однако если нос слишком холодный или имеются выделения, это повод для беспокойства. Чрезмерные выделения могут указывать на вирусную инфекцию, а холодный нос — на значительное понижение температуры тела, что бывает при переохлаждении, истощении или некоторых заболеваниях.

Иногда теплый и сухой нос тоже является нормой. Это случается после сна, когда процессы в организме замедляются, включая выработку слизи, и собака не облизывает нос. После пробуждения нос обычно снова становится влажным, и беспокоиться не о чем.

На состояние носа влияют также возраст и гормональные изменения. У щенков, беременных и кормящих собак нос может быть менее влажным.

Кроме того, нос может высыхать и шелушиться из-за сухого воздуха в помещении. В этом случае помогут специальные увлажняющие бальзамы для собак.

Наконец, нос может обгореть при длительном пребывании на солнце в жаркие летние дни. При сильных повреждениях следует обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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