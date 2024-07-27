Дава, Мари Краймбрери и Клава Кока: совместное фото на празднике породило новые слухи

После расставания с Ольгой Бузовой российский рэп-исполнитель Дава (Давид Манукян) стал избегать обсуждений своей личной жизни. Недавно в Сети появилось предположение о романе между Давой и певицей Мари Краймбрери, однако официально это не подтверждено.
23 июля на день рождения Клавы Коки, певица собрала большое количество гостей, среди которых были и Дава, и Мари Краймбрери. На праздничном фото, размещенном в блоге именинницы, Мари Краймбрери позировала в центре снимка с рукой, положенной на коленку Давы. Дава был одет в легкий голубой кардиган, а Клава Кока предстала в эффектном белом наряде с юбкой в горошек.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.