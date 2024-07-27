Дава, Мари Краймбрери и Клава Кока: совместное фото на празднике породило новые слухи

Дава и Мари Краймбрери на празднике Клавы Коки: продолжаются слухи о романе

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После расставания с Ольгой Бузовой российский рэп-исполнитель Дава (Давид Манукян) стал избегать обсуждений своей личной жизни. Недавно в Сети появилось предположение о романе между Давой и певицей Мари Краймбрери, однако официально это не подтверждено.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Клавы Коки @klavacoca

23 июля на день рождения Клавы Коки, певица собрала большое количество гостей, среди которых были и Дава, и Мари Краймбрери. На праздничном фото, размещенном в блоге именинницы, Мари Краймбрери позировала в центре снимка с рукой, положенной на коленку Давы. Дава был одет в легкий голубой кардиган, а Клава Кока предстала в эффектном белом наряде с юбкой в горошек.