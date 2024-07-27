Назван отличительный признак водоёмов с самым высоким риском подцепить зуд купальщика

В России участились случаи церкариоза, он же шистосомный дерматит, известный также как зуд купальщиков. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил агентству "Прайм", купание в каких водоёмах представляет наибольший риск заражения этой инфекцией.
Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, PDM
Возбудитель этого заболевания — плоский червь, который живёт в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, промежуточный хозяин — речная улитка. Человек обычно в этом цикле не участвует, но если личинка попадёт под кожу, она может вызывать воспаление и зуд. Обычно она гибнет, но если иммунитет ослаблен, может и размножиться, став причиной серьёзного заболевания.
"Для предотвращения заражения важно избегать контакта с возможными источниками заболевания и не купаться в мелководных стоячих водоёмах, где наиболее вероятно встретить церкарии", — предупредил собеседник издания.
Он напомнил правило: "Не купайтесь там, где плавают утки".
Кроме того, врач посоветовал принимать душ после купания.
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