Назван отличительный признак водоёмов с самым высоким риском подцепить зуд купальщика

Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России участились случаи церкариоза, он же шистосомный дерматит, известный также как зуд купальщиков. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил агентству "Прайм", купание в каких водоёмах представляет наибольший риск заражения этой инфекцией.

Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Возбудитель этого заболевания — плоский червь, который живёт в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, промежуточный хозяин — речная улитка. Человек обычно в этом цикле не участвует, но если личинка попадёт под кожу, она может вызывать воспаление и зуд. Обычно она гибнет, но если иммунитет ослаблен, может и размножиться, став причиной серьёзного заболевания.

"Для предотвращения заражения важно избегать контакта с возможными источниками заболевания и не купаться в мелководных стоячих водоёмах, где наиболее вероятно встретить церкарии", — предупредил собеседник издания.

Он напомнил правило: "Не купайтесь там, где плавают утки".

Кроме того, врач посоветовал принимать душ после купания.