Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в детстве: рецепт молочных коржиков
Доктор Мясников сообщил об изменениях в рекомендациях профилактики статинами
Создатели The Witcher 3 признают избыточность использования ведьмачьего чутья в игре
Нарендра Моди может предложить посредничество Киеву и Москве
Дмитрий Песков: "О мобилизации вообще никто не разговаривает"
Стал известен самый популярный вид спорта
Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж спасся
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Назван отличительный признак водоёмов с самым высоким риском подцепить зуд купальщика

Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками

1:07
Здоровье

В России участились случаи церкариоза, он же шистосомный дерматит, известный также как зуд купальщиков. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил агентству "Прайм", купание в каких водоёмах представляет наибольший риск заражения этой инфекцией.

Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками
Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Возбудитель этого заболевания — плоский червь, который живёт в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, промежуточный хозяин — речная улитка. Человек обычно в этом цикле не участвует, но если личинка попадёт под кожу, она может вызывать воспаление и зуд. Обычно она гибнет, но если иммунитет ослаблен, может и размножиться, став причиной серьёзного заболевания.

"Для предотвращения заражения важно избегать контакта с возможными источниками заболевания и не купаться в мелководных стоячих водоёмах, где наиболее вероятно встретить церкарии", — предупредил собеседник издания.

Он напомнил правило: "Не купайтесь там, где плавают утки".

Кроме того, врач посоветовал принимать душ после купания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Строилов Иван
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Туристам рассказали о туризме в Армению
В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет
Адвокат Яна Абрамова опроверг слухи о запрете Алсу посещать квартиру
Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками
Экс-домбработница Пугачёвой встала на сторону певицы в конфликте с племянником
Курс рубля сохранился после решения Банка России поднять ключевую ставку
В фильме "Красотка" нашли киноляп в финальном эпизоде
Дава и Мари Краймбрери на празднике Клавы Коки: продолжаются слухи о романе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников