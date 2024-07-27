Вячеслав Володин напомнил о новых законах, вступающих в силу с 1 августа

Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

В августе в России вступают в силу 10 законов, включая порядок наследования цифровых рублей и контроль в сфере гособоронзаказа.

Новый закон позволит гражданам онлайн получать информацию о государственных и муниципальных услугах и мерах социальной поддержки.

Банки и МФО обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей с 5 августа.

Россияне смогут завещать права на цифровые рубли, порядок установлен правительством РФ и Центробанком.

Будут расширены основания для выдачи предупреждений антимонопольным органом о прекращении нарушений в сфере гособоронзаказа.

Законы касаются поддержки подсобных хозяйств, участия депутатов в формировании местной администрации и изменений правил единой выплаты на детей.