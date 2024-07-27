Вячеслав Володин напомнил о новых законах, вступающих в силу с 1 августа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
В августе в России вступают в силу 10 законов, включая порядок наследования цифровых рублей и контроль в сфере гособоронзаказа.
Новый закон позволит гражданам онлайн получать информацию о государственных и муниципальных услугах и мерах социальной поддержки.
Банки и МФО обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей с 5 августа.
Россияне смогут завещать права на цифровые рубли, порядок установлен правительством РФ и Центробанком.
Будут расширены основания для выдачи предупреждений антимонопольным органом о прекращении нарушений в сфере гособоронзаказа.
Законы касаются поддержки подсобных хозяйств, участия депутатов в формировании местной администрации и изменений правил единой выплаты на детей.
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