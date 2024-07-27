"Давно надо было послать": бывшая домработница Пугачёвой раскрыла причину, по которой певица не общается с родственниками

Экс-домбработница Пугачёвой встала на сторону певицы в конфликте с племянником

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова в беседе с "Абзацем" заявила, что не удивлена тем, что артистка игнорирует своего племянника Владислава.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачёва, PDM

По её словам, исполнительница всю жизнь тащила всё на себе и работала на семью, но такие родственники ей не нужны.

"Это дураку понятно, что все его проблемы были на ней. Он себя сейчас по-свински ведёт. Очевидно, он хочет заработать на интервью. Я не удивлена, что Алла не общается с роднёй. Зачем ей вообще с этими людьми взаимодействовать?" — задалась вопросом бывшая домработница Пугачёвой.

Алла Пугачёва вместе с детьми и пятым мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) улетела из России в 2022 году. В настоящее время она находится в Латвии, где посетила музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".

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