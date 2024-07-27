Индия выступила с инициативой посредничества между Россией и Украиной

Нарендра Моди может предложить посредничество Киеву и Москве

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину в августе. По информации источника в индийском парламенте, во время своего визита он может предложить посредничество Индии в урегулировании конфликта.

Ранее телеканал Wion сообщил, что премьер Индии планирует посетить Украину в конце августа.

Нарендра Моди недавно посетил Москву с государственным визитом в начале июля. Среди тем обсуждения был Украинский кризис. Индия вместе со странами глобального Юга и Востока выступает за прекращение огня.