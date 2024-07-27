Армения: лучшее время для посещения и советы для туристов

Туристам рассказали о туризме в Армению

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Армения расположена на восточной окраине Европы и является настоящей сокровищницей континента. Здесь мощеные дороги внезапно превращаются в дикие тропы, ведущие к древним каменным монастырям, построенным более восьми веков назад. Столица страны, Ереван, полна культурных мероприятий, ресторанов с кулинарными шедеврами и современными галереями.

Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Для любителей активного отдыха Армения предлагает множество пешеходных маршрутов, уютных курортов и гостевых домов в горах. Однако самое ценное здесь — это общение с местными жителями, которые с гордостью расскажут о своей культуре и истории.

Лучшее время для посещения Армении зависит от ваших предпочтений. Если вы любите жаркое летнее солнце, то июль и август — идеальные месяцы. В это время проходят веселые фестивали, такие как Вардавар, когда местные жители обливают друг друга водой. Летние дни также идеальны для отдыха на озере Севан.

Для тех, кто предпочитает более прохладную погоду, лучшими месяцами будут май и июнь, когда температура колеблется от 10 до 30 градусов по Цельсию. Весной холмы покрываются цветами, создавая завораживающий пейзаж. Осень также прекрасна для посещения, так как туристов становится меньше, а погода остается комфортной.

Сколько времени стоит провести в Армении? Многие начинают свое путешествие после посещения Грузии, быстро пересекают границу и оказываются у знаменитых монастырей Санаин и Ахпат, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если у вас мало времени, рассмотрите рейсы в международный аэропорт Звартноц в Ереване.

Для более длительного пребывания, неделя или две подойдут для того, чтобы исследовать страну на автомобиле — ее территория не такая большая, как, например, в Бельгии.

Путешествие по Армении может быть усложнено из-за советских микроавтобусов, которые могут создавать неудобства. Поезда между Ереваном и Батуми в Грузии ходят редко, поэтому лучше избегать их, если у вас ограничено время. Самый удобный способ передвижения — это организованные туры на автомобиле или микроавтобусе.

Армения считается недорогой страной по сравнению с другими европейскими государствами, но цены здесь выше, чем в соседних странах Центральной Азии. Ереван, как главный город, может показаться дорогим, а также несколько курортов на севере и вдоль озера Севан. Если у вас ограничен бюджет, подумайте об остановке в домашнем хозяйстве или гостевом доме. Это не только сэкономит средства, но и даст возможность познакомиться с местной кухней и научиться готовить традиционные блюда.

Армения безопасна для туристов, несмотря на растущую напряженность в отношениях с соседним Азербайджаном. Из-за недавних конфликтов, связанных с Нагорным Карабахом, лучше избегать приграничных районов с Азербайджаном. Путешествуя по остальной части страны, вы сможете насладиться ее красотой без лишних забот.