Как решение о повышении ключевой ставки до 18% повлияет на курс российской валюты?

После повышения ключевой ставки Банком России курс рубля остался на прежнем уровне, согласно данным Московской биржи.
На открытии торгов в пятницу рубль укрепился по отношению к юаню, что произошло перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днём уплаты налогов в июле.
В течение первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля, что на 8,25 копейки ниже уровня предыдущего закрытия.
Напомним, что Банк России решил повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, доведя её до 18,00% годовых.
Центральный банк отметил, что инфляция ускорилась и значительно превысила прогноз, который был сделан в апреле.
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