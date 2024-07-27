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Неожиданная находка в Турции: римский пограничный камень обнаружен при реконструкции

В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет

0:55
Наука

В Адыямане (Турция), во время реконструкции инфраструктуры, экскаватор обнаружил пограничный камень, возраст которого составляет 1800 лет, относящийся к римскому периоду.

В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет
Фото: University of Macerata

Эти камни использовались Римской империей для эффективного управления территориями и обозначения границ. Обычно они представляли собой обелиски из мрамора или гранита с надписями, указывающими дату установки, имя императора и другие сведения. Такие камни служили для подтверждения могущества империи и предотвращения пограничных споров, сообщает Planet Today.

Обнаруженный в Адыямане камень отмечает особую территорию и был найден на глубине 1,5 метра. После экспертизы Дирекции музея Адыяман, камень был признан подлинным и датирован II веком н. э., после чего его передали в музей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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