Практичные решения для минимизации пыли в квартире с декоративными элементами

Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Двухуровневые потолки и изящная лепнина действительно придают квартире роскошный вид, особенно в просторных, светлых и классически оформленных интерьерах. Однако, как отмечает дизайнер Юлия Тычино в интервью сетевому изданию "БелНовости", такие декоративные элементы не отличаются практичностью.

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Они собирают много пыли, почти столько же, сколько шкафы или рабочие столы. Но если уборка мебели не вызывает особых затруднений, то очистить потолок гораздо сложнее.

Если вы не будете регулярно убирать пыль и оставите все как есть, при частом проветривании часть пыли будет подниматься в воздух. Лепнину убирать чуть проще, но все равно требуется регулярное использование влажной пипидастры с длинной ручкой, так как сухая метелка лишь разнесет пыль.

Что делать в этом случае? Оптимальным решением будет минимизировать объемные отделочные элементы на стенах и отказаться от установки световых карнизов и коробов в квартире. Подсветку на стенах можно оставить — это поможет избежать накопления пыли на выпуклых элементах.