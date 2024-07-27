Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в детстве: рецепт молочных коржиков
Доктор Мясников сообщил об изменениях в рекомендациях профилактики статинами
Создатели The Witcher 3 признают избыточность использования ведьмачьего чутья в игре
Нарендра Моди может предложить посредничество Киеву и Москве
Дмитрий Песков: "О мобилизации вообще никто не разговаривает"
Стал известен самый популярный вид спорта
Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж спасся
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Туристам рассказали о туризме в Армению
Практичные решения для минимизации пыли в квартире с декоративными элементами

Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире

1:12
Недвижимость

Двухуровневые потолки и изящная лепнина действительно придают квартире роскошный вид, особенно в просторных, светлых и классически оформленных интерьерах. Однако, как отмечает дизайнер Юлия Тычино в интервью сетевому изданию "БелНовости", такие декоративные элементы не отличаются практичностью.

Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Фото: unsplash.com by Austin Ban, PDM

Они собирают много пыли, почти столько же, сколько шкафы или рабочие столы. Но если уборка мебели не вызывает особых затруднений, то очистить потолок гораздо сложнее.

Если вы не будете регулярно убирать пыль и оставите все как есть, при частом проветривании часть пыли будет подниматься в воздух. Лепнину убирать чуть проще, но все равно требуется регулярное использование влажной пипидастры с длинной ручкой, так как сухая метелка лишь разнесет пыль.

Что делать в этом случае? Оптимальным решением будет минимизировать объемные отделочные элементы на стенах и отказаться от установки световых карнизов и коробов в квартире. Подсветку на стенах можно оставить — это поможет избежать накопления пыли на выпуклых элементах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Туристам рассказали о туризме в Армению
В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет
Адвокат Яна Абрамова опроверг слухи о запрете Алсу посещать квартиру
Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками
Экс-домбработница Пугачёвой встала на сторону певицы в конфликте с племянником
Курс рубля сохранился после решения Банка России поднять ключевую ставку
В фильме "Красотка" нашли киноляп в финальном эпизоде
Дава и Мари Краймбрери на празднике Клавы Коки: продолжаются слухи о романе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников