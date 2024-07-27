Адвокат супруга певицы Алсу раскрыл подробности конфликта пары по поводу элитной квартиры

Звёздный адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, в беседе со StarHit опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что мужчина запретил певице Алсу появляться в московской квартире.
В прессе появились новости о том, что бизнесмен дал распоряжение, чтобы певицу Алсу после подачи иска на развод не пускали на территорию ЖК, где находится их московская квартира. Появился слух и о том, что якобы исполнительница не имеет возможности заехать на парковку ЖК на своём автомобиле.
Александр Добровинский отметил, что эта информация не соответствует действительности, а распространили её недобросовестные журналисты, которые не удосужились её проверить.
"Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля, никогда не накладывалось. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России", — отметил правозащитник.
Александр Добровинский в более ранних интервью заявлял о том, что его задача сохранить семью Яна Абрамова.
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