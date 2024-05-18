Преодоление диетической тоски: психологические подходы к соблюдению диеты

Многие знакомы с трудностями, сопровождающими диету, когда необходимо долго ограничивать себя в еде в надежде на похудение. Часто возникает сильное желание съесть что-то запретное, что может вызывать чувство тоски и лишения радости. В беседе с порталом психолог Михаил Хорс поделился методами избежания этой ловушки. Он подчеркнул, что важно соблюдать диету, независимо от ее типа, поскольку даже единичное нарушение может нарушить дисциплину и усложнить последующее ее соблюдение.
В таких ситуациях может помочь реалотерапия из когнитивной психологии, направленная на изменение восприятия диеты как строгого ограничения. Психолог анализирует убеждения, придающие особое значение запретным продуктам, их ценность и привлекательность.
Психолог предлагает заменить такие убеждения на более конструктивные:
"Я могу позволить себе вредную еду, которая способствовала набору лишнего веса. Однако я решаю соблюдать диету ради достижения стройности, здоровья и красоты. Я не хочу обвинять себя в слабости, давая себе возможность питаться неправильно. Путь к идеальной фигуре труден, но стоит этого. Я выбираю заботу о своем теле".
С такими убеждениями процесс соблюдения диеты становится эмоционально легче. Для укрепления эффекта рекомендуется записать их и повторять несколько раз в день.
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