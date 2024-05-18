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Этот сорт моркови отличается цилиндрическими плодами: основание моркови никогда не зеленеет

Морковь "Лосиноостровская 13"

0:56
Садоводство » Овощи

"Лосиноостровская 13" — среднеспелый сорт моркови, завоевавший большую популярность благодаря своим превосходным характеристикам. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму с небольшой сердцевиной и плотной, сочной оранжевой мякотью. Они обладают отличными вкусовыми качествами. Важно отметить, что основание моркови никогда не зеленеет, так как весь корнеплод остаётся погруженным в землю на протяжении всего периода роста.

Морковь "Лосиноостровская 13"
Фото: commons.wikimedia.org by Challiyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Срок созревания варьируется от 95 до 120 дней с момента посева до уборки урожая. Урожайность сорта "Лосиноостровская 13" оценивается как очень высокая. Длина корнеплодов превышает 15 см, диаметр составляет 4,5 см, а масса варьируется от 69 до 115 граммов.

Морковь сорта Лосиноостровская 13
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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