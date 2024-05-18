Этот сорт моркови отличается цилиндрическими плодами: основание моркови никогда не зеленеет

"Лосиноостровская 13" — среднеспелый сорт моркови, завоевавший большую популярность благодаря своим превосходным характеристикам. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму с небольшой сердцевиной и плотной, сочной оранжевой мякотью. Они обладают отличными вкусовыми качествами. Важно отметить, что основание моркови никогда не зеленеет, так как весь корнеплод остаётся погруженным в землю на протяжении всего периода роста.
Срок созревания варьируется от 95 до 120 дней с момента посева до уборки урожая. Урожайность сорта "Лосиноостровская 13" оценивается как очень высокая. Длина корнеплодов превышает 15 см, диаметр составляет 4,5 см, а масса варьируется от 69 до 115 граммов.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.