Этот сорт моркови отличается цилиндрическими плодами: основание моркови никогда не зеленеет

Морковь "Лосиноостровская 13"

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Лосиноостровская 13" — среднеспелый сорт моркови, завоевавший большую популярность благодаря своим превосходным характеристикам. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму с небольшой сердцевиной и плотной, сочной оранжевой мякотью. Они обладают отличными вкусовыми качествами. Важно отметить, что основание моркови никогда не зеленеет, так как весь корнеплод остаётся погруженным в землю на протяжении всего периода роста.

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Срок созревания варьируется от 95 до 120 дней с момента посева до уборки урожая. Урожайность сорта "Лосиноостровская 13" оценивается как очень высокая. Длина корнеплодов превышает 15 см, диаметр составляет 4,5 см, а масса варьируется от 69 до 115 граммов.