Полюбят даже самые капризные соседи: эти породы собак практически не лают

Кинологи назвали породы собак, которые почти не лают

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многих привлекает идея завести домашнего питомца, но они колеблются из-за возможных шумовых неудобств, таких как громкий лай собак. Существуют породы, которые либо редко лают, либо вовсе не умеют этого делать.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, басенджи. Эти собаки не способны лаять из-за уникальной структуры глотки. Вместо традиционного лая они издают звуки, напоминающие урчание или ворчание. Басенджи также известны своей чистоплотностью и отсутствием характерного собачьего запаха.

Дирхаунды, или шотландские борзые, также не склонны к частому лаю. Они могут лаять, но делают это неохотно. Эти собаки крупные, очень привязаны к людям и плохо переносят одиночество.

Шарпеи известны своим спокойным нравом и умом. Они могут подать голос, но делают это редко. Шарпеи также ценятся за свою независимость и иногда могут проявлять агрессивность, поэтому важно уделить внимание их воспитанию и социализации.