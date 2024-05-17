Полюбят даже самые капризные соседи: эти породы собак практически не лают

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1:05
Зоосфера » Собаки

Многих привлекает идея завести домашнего питомца, но они колеблются из-за возможных шумовых неудобств, таких как громкий лай собак. Существуют породы, которые либо редко лают, либо вовсе не умеют этого делать.

Кинологи назвали породы собак, которые почти не лают
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, басенджи. Эти собаки не способны лаять из-за уникальной структуры глотки. Вместо традиционного лая они издают звуки, напоминающие урчание или ворчание. Басенджи также известны своей чистоплотностью и отсутствием характерного собачьего запаха.

Дирхаунды, или шотландские борзые, также не склонны к частому лаю. Они могут лаять, но делают это неохотно. Эти собаки крупные, очень привязаны к людям и плохо переносят одиночество.

Шарпеи известны своим спокойным нравом и умом. Они могут подать голос, но делают это редко. Шарпеи также ценятся за свою независимость и иногда могут проявлять агрессивность, поэтому важно уделить внимание их воспитанию и социализации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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