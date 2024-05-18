Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр "Майора Грома" Олег Трофим хочет снять серию фильмов по комиксам "Bubble"
Шеф-повар Виленский: наиболее вкусные помидоры имеют интенсивный аромат
Эксперты оценили отказ Москвы от студий и "однушек"
Врач Черемисова объяснил, как сумка может негативно влиять на ваше здоровье
Эксперт Борисов: темная краска автомобилей быстрее всего разрушается на солнце
Учёные обнаружили останки сожжённого во время похода Ганнибала поселения
Каре ягнёнка с кофейным маринадом: простой рецепт
Актриса Марина Кравец празднует юбилей
Россиянка развеяла ключевые мифы об Узбекистане
Этот сорт моркови даёт суперсладкие плоды: идеальны для детского питания — созревает рано

Сорт моркови "Детская сладость"

1:06
Садоводство » Овощи

"Детская сладость" — это ранний сорт моркови из серии "Амстердам". Созревание плодов происходит через 95-110 дней после появления всходов.

Сорт моркови "Детская сладость"
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Особенности "Детской сладости":

  • Форма моркови цилиндрическая с тупым кончиком.
  • Сердцевина небольшая, а вес плода составляет от 80 до 120 граммов, длина — от 15 до 20 см.
  • Корнеплод имеет красно-оранжевый цвет, сочный и сладкий вкус.
  • Урожайность колеблется от 3 до 6.5 кг с 1 квадратного метра и зависит от условий ухода и качества грунта.

"Детская сладость" отличается прекрасной долговечностью после сбора урожая, привлекательным внешним видом и великолепным вкусом, а также высоким содержанием природных сахаров, витаминов и каротина. Этот вид моркови часто выращивают для получения свежей продукции, использования без термической обработки, а также для приготовления детских пюре и соков из моркови.

Морковь ДЕТСКАЯ СЛАДОСТЬ, описание, опыт выращивания.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Последние материалы
Ветеринары ответили, каким должен быть нос собаки
Эндокринолог Павлова: фастфуд и газированные напитки провоцируют жирность волос
В Турции запретили купаться ночью из-за краснокнижных черепах
Иностранцы потеряли интерес к недвижимости в Турции
Психолог Хорс поделился советами по сохранению дисциплины во время следования диете
Смузи "Здоровье": рецепт полезного напитка
Автосалон назвал вещи, которые категорически запрещено оставлять в машине
Учёным удалось создать квантовую связь с помощью оптоволоконного кабеля
Ольга Бузова показала свою любимую маму
Морковь "Лосиноостровская 13"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников