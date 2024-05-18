Этот сорт моркови даёт суперсладкие плоды: идеальны для детского питания — созревает рано

Сорт моркови "Детская сладость"

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Детская сладость" — это ранний сорт моркови из серии "Амстердам". Созревание плодов происходит через 95-110 дней после появления всходов.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Особенности "Детской сладости":

Форма моркови цилиндрическая с тупым кончиком.

Сердцевина небольшая, а вес плода составляет от 80 до 120 граммов, длина — от 15 до 20 см.

Корнеплод имеет красно-оранжевый цвет, сочный и сладкий вкус.

Урожайность колеблется от 3 до 6.5 кг с 1 квадратного метра и зависит от условий ухода и качества грунта.

"Детская сладость" отличается прекрасной долговечностью после сбора урожая, привлекательным внешним видом и великолепным вкусом, а также высоким содержанием природных сахаров, витаминов и каротина. Этот вид моркови часто выращивают для получения свежей продукции, использования без термической обработки, а также для приготовления детских пюре и соков из моркови.