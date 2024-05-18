Россиянам раскрыли, что причиной постоянно грязной головы могут быть фастфуд и газировка

Неправильное питание может быть причиной того, что волосы быстро становятся жирными, и приходится мыть их ежедневно, как утверждает врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По её утверждению, учёные установили, что ультраобработанные продукты, включая чипсы, полуфабрикаты и газировку, активизируют работу сальных желёз, вызывая увеличение жирности кожи на голове.
По словам специалиста, справиться с тягой к нездоровой пище оказалось проще, чем представлялось. Последние исследования показали, что уменьшение потребления сахара и жиров заставляет организм самостоятельно выбирать здоровые продукты, такие как свежий салат вместо гамбургера.
"Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы, как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. К тому же все мы знаем, что фастфуд ещё и сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний", — заметила Зухра Павлова в Telegram-канале.
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