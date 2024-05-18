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Россиянам раскрыли, что причиной постоянно грязной головы могут быть фастфуд и газировка

Эндокринолог Павлова: фастфуд и газированные напитки провоцируют жирность волос

1:05
Здоровье

Неправильное питание может быть причиной того, что волосы быстро становятся жирными, и приходится мыть их ежедневно, как утверждает врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Эндокринолог Павлова: фастфуд и газированные напитки провоцируют жирность волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её утверждению, учёные установили, что ультраобработанные продукты, включая чипсы, полуфабрикаты и газировку, активизируют работу сальных желёз, вызывая увеличение жирности кожи на голове.

По словам специалиста, справиться с тягой к нездоровой пище оказалось проще, чем представлялось. Последние исследования показали, что уменьшение потребления сахара и жиров заставляет организм самостоятельно выбирать здоровые продукты, такие как свежий салат вместо гамбургера.

"Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы, как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. К тому же все мы знаем, что фастфуд ещё и сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний", — заметила Зухра Павлова в Telegram-канале.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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