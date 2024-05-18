Россиянам раскрыли, что причиной постоянно грязной головы могут быть фастфуд и газировка

Эндокринолог Павлова: фастфуд и газированные напитки провоцируют жирность волос

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неправильное питание может быть причиной того, что волосы быстро становятся жирными, и приходится мыть их ежедневно, как утверждает врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её утверждению, учёные установили, что ультраобработанные продукты, включая чипсы, полуфабрикаты и газировку, активизируют работу сальных желёз, вызывая увеличение жирности кожи на голове.

По словам специалиста, справиться с тягой к нездоровой пище оказалось проще, чем представлялось. Последние исследования показали, что уменьшение потребления сахара и жиров заставляет организм самостоятельно выбирать здоровые продукты, такие как свежий салат вместо гамбургера.

"Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы, как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. К тому же все мы знаем, что фастфуд ещё и сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний", — заметила Зухра Павлова в Telegram-канале.