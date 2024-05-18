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Штраф за ночные купания в Турции: новые правила и ограничения

В Турции запретили купаться ночью из-за краснокнижных черепах

0:54
Туризм

Любители ночных купаний в Турции должны будут заплатить штраф в размере 12 тысяч долларов. В перечень запрещенных мест входят 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях.

В Турции запретили купаться ночью из-за краснокнижных черепах
Фото: flickr.com by Berit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На этих пляжах откладывают яйца черепахи-логгерхеды, которые находятся под охраной. В июле здесь появляются на свет их детеныши, но лишь немногим из них удается добраться до воды.

Запрещено купаться в период с мая по сентябрь с 20:00 до 08:00. Также в это время нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки или въезжать на пляж на любых видах транспорта.

В этом году штраф для нарушителей составит 387 141 лиру (более 12 тысяч долларов). Для обеспечения эффективного контроля на пляжах установлены камеры видеонаблюдения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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