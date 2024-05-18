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Минимум сделок с недвижимостью иностранцев в Турции за четыре года

Иностранцы потеряли интерес к недвижимости в Турции

2:49
Недвижимость

В апреле иностранцы приобрели минимальное количество недвижимости за последние четыре года в Турции, согласно данным Бюро статистики Турции (TUIK). Среди иностранных покупателей с большим отрывом лидируют россияне.

Иностранцы потеряли интерес к недвижимости в Турции
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно статистике TUIK, в апреле иностранцы приобрели всего 1272 объекта недвижимости, что является минимальным показателем с июня 2020 года и составляет 1,7% от общего числа сделок. Наиболее популярными остаются Стамбул, Анталья и Мерсин. В сравнении с апрелем 2023 года количество сделок сократилось вдвое.

"Россияне купили наибольшее количество объектов недвижимости в Турции в апреле — 293. За ними следуют граждане Ирана (117 объектов) и Украины (91 объект)", — сообщило бюро. Россияне лидируют среди иностранных покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано рекордное количество объектов за два года — более 8,6 тысяч, из которых почти 1,9 тысяч приобрели россияне.

В 2023 году россияне купили более 10,5 тысяч объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранных покупателей.

В апреле по всей Турции было заключено более 75 тысяч сделок с недвижимостью, что является минимальным показателем за последние три года. В сравнении с апрелем прошлого года количество сделок уменьшилось почти на 12%.

С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и до 75 тысяч в мегаполисах.

Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным TUIK, ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимальный показатель с ноября 2022 года, когда инфляция составляла 84,39%. Независимые экономисты из ENAG оценили годовую инфляцию по итогам прошлого месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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