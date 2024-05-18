Полезный витаминный коктейль: приготовьте для своего ребёнка смузи "Здоровье" из клубники, банана и апельсинового сока

Этот рецепт смузи "Здоровье" — неплохой вариант для офисных работников и школьников.
Приготовленный из банана, апельсинового сока и клубники, этот напиток содержит все необходимые питательные вещества и витамины.
Вымойте клубнику и листья мяты и мелко нарежьте их. Добавьте все ингредиенты в чашу блендера и смешайте их до получения однородной массы. Перелейте смузи в бокал. Украсьте веточкой свежей мяты.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.