Полезный витаминный коктейль: приготовьте для своего ребёнка смузи "Здоровье" из клубники, банана и апельсинового сока

Смузи "Здоровье": рецепт полезного напитка

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт смузи "Здоровье" — неплохой вариант для офисных работников и школьников.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приготовленный из банана, апельсинового сока и клубники, этот напиток содержит все необходимые питательные вещества и витамины.

Ингредиенты

60 г банана

120 г клубники

150 г йогурта (творога)

100 мл апельсинового сока

6 листьев мяты

20 г миндаля

Приготовление

Вымойте клубнику и листья мяты и мелко нарежьте их. Добавьте все ингредиенты в чашу блендера и смешайте их до получения однородной массы. Перелейте смузи в бокал. Украсьте веточкой свежей мяты.