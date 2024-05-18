Полезный витаминный коктейль: приготовьте для своего ребёнка смузи "Здоровье" из клубники, банана и апельсинового сока

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Смузи "Здоровье": рецепт полезного напитка

0:44
Еда

Этот рецепт смузи "Здоровье" — неплохой вариант для офисных работников и школьников.

Смузи "Здоровье": рецепт полезного напитка
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приготовленный из банана, апельсинового сока и клубники, этот напиток содержит все необходимые питательные вещества и витамины. 

Ингредиенты

  • 60 г банана
  • 120 г клубники
  • 150 г йогурта (творога)
  • 100 мл апельсинового сока
  • 6 листьев мяты
  • 20 г миндаля

Приготовление

Вымойте клубнику и листья мяты и мелко нарежьте их. Добавьте все ингредиенты в чашу блендера и смешайте их до получения однородной массы. Перелейте смузи в бокал. Украсьте веточкой свежей мяты.

4 рецепта смузи для похудения и очищения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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