Археологи обнаружили в Испании останки сожжённого во время похода Ганнибала древнего поселения

Учёные обнаружили останки сожжённого во время похода Ганнибала поселения

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили, что древнее поселение в окрестностях Бельвер-де-Серданья было сожжено в конце III века до н. э. карфагенской армией во время похода Ганнибала на Рим.

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Научный сотрудник Ориол Вила из Автономного университета Барселоны пояснил, что внезапный и эффективно организованный пожар уничтожил все здания и домашних животных.

Раскопки показали, что на месте сожженного поселения позднее был построен римский форт. В сожженном доме археологи Инашли останки животных, инструменты, кухонную утварь и спрятанную золотую сережку, сообщает Frontiers in Environmental Archeology.

Радиоуглеродные замеры подтверждают, что разрушение произошло во время перехода армии Ганнибала через Пиренеи. Археологи считают, что поселение было уничтожено карфагенянами, так как оно находилось на неукрепленной высоте, что учли римляне, построив на его месте форт после завоевания Иберийского полуострова.