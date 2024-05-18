Звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала свою моложавую 63-летнюю маму

Певица и телеведущая Ольга Бузова встретилась с мамой Ириной Бузовой.
Ольга Бузова разместила в "Инстаграме"* фото со своей 63-летней мамой. Звезда объяснила, что любит гастроли в Санкт-Петербурге за то, что это позволяет ей встретиться с родительницей.
"Это возможность увидеть мамочку и пообниматься", — написал под фото Ольга.
Поклонники Бузовой отметили, что её мама выглядит моложаво.
Ранее Ольга Бузова сфотографировалась с родной сестрой Анной Бузовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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