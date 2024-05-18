Звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала свою моложавую 63-летнюю маму

Ольга Бузова показала свою любимую маму

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова встретилась с мамой Ириной Бузовой.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова разместила в "Инстаграме"* фото со своей 63-летней мамой. Звезда объяснила, что любит гастроли в Санкт-Петербурге за то, что это позволяет ей встретиться с родительницей.

"Это возможность увидеть мамочку и пообниматься", — написал под фото Ольга.

Поклонники Бузовой отметили, что её мама выглядит моложаво.

Ранее Ольга Бузова сфотографировалась с родной сестрой Анной Бузовой.

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