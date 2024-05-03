Поражение США: Украине не видать лёгких денег, конфискованных у РФ в ЕС

США не смогли продавить Евросоюз на конфискацию замороженных активов ЦБ РФ. Главное для России — лёгких и быстрых денег Киеву не видать.
Официальные лица G7 заявили, что вопрос о конфискации активов ЦБ РФ больше не рассматривается. Об этом пишет Financial Times (FT). По словам источников газеты, Япония, Франция, Германия, Италия и вообще ЕС сохраняют крайнюю осторожность, что приводит к "тупиковой ситуации".
Основная причина — "боязнь ответных мер" со стороны РФ. Напомним, что на Западе существует прецедентное право. Риск заключается в том, что если западные суды начнут игнорировать принципы своего права, то будет создан прецедент, который может иметь непредвиденные последствия в будущем.
Один из принципов западного права о государственном иммунитете гласит, что ни одна страна не может быть привлечена к ответственности судами другой страны, если она не согласна с тем, что эта страна обладает юрисдикцией над ней. Или нужно состояние войны.
Как пишет FT, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти считает, что найти правовую основу для конфискации замороженных средств будет "трудно и запутанно", а его французский коллега Брюно Лё Мэр в принципе исключил её существование.
Как ранее сообщалось, Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России из опасений насчёт будущего собственных средств, которые хранятся на Западе. Главные финансисты этих стран задались вопросом:
"По-прежнему ли в безопасности наши деньги?"
Конфискация — это был способ получить быстрые и лёгкие деньги на финансирование Украины, с чем на Западе есть трудности.
Но оказалось, что интересы собственного бизнеса, где, возможно, есть и деньги истеблишмента, оказались важнее. Ведь Россия забрала бы в ответ деньги западных инвесторов, замороженные в России. По словам FT, европейские инвесторы владеют 33 млрд евро, замороженных в российском Национальном расчётном депозитарии (российском эквиваленте Euroclear), плюс физическими активами (здания, сооружения, логистика) на сумму 105 млрд евро.
Для оправдания в Германии придумали смешной предлог. По словам немецких экспертов, в случае начала мирных переговоров Россия якобы может потребовать вернуть свои активы взамен на захваченные территории Украины, что может создать проблемы, если средства уже были задействованы.
Была альтернативная идея — использовать резервы РФ в качестве залога для привлечения кредита Украине. Но от неё тоже отказались.
"Долг, привлечённый вопреки ожиданиям получения прибыли в течение десятилетий, должен быть подкреплён государственными гарантиями или самими российскими активами, а это может оказаться сложным и дорогостоящим", — заявил FT чиновник ЕС.
Пока ЕС готов только тратить налог на прибыль от замороженных средств на закупку оружия для Украины. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%. Это примерно 3 млрд евро в год. Но и это ещё не решено, так как процент не согласован с РФ и будут судебные претензии, а также не все в ЕС согласны покупать оружие.
Конгресс США 24 апреля после нескольких месяцев политических споров принял закон о конфискации российских замороженных активов, имеющий экстерриториальный статус. Президент США Джозеф Байден оказывает давление на своих союзников, чтобы они искали способы использования российских резервов, которые в ЕС составляют примерно 200 млрд евро.
Читайте по теме:
Война близко: Китай скупает золото, чтобы превратить его в оружие
Проблема: в Евросоюзе не могут поделить доходы от активов России
Опасные для РФ моменты из американской помощи Украине. Как решит Байден?
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.