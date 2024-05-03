Поражение США: Украине не видать лёгких денег, конфискованных у РФ в ЕС

США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет

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США не смогли продавить Евросоюз на конфискацию замороженных активов ЦБ РФ. Главное для России — лёгких и быстрых денег Киеву не видать.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository

Риск для ЕС таится в прецедентном праве

Официальные лица G7 заявили, что вопрос о конфискации активов ЦБ РФ больше не рассматривается. Об этом пишет Financial Times (FT). По словам источников газеты, Япония, Франция, Германия, Италия и вообще ЕС сохраняют крайнюю осторожность, что приводит к "тупиковой ситуации".

Основная причина — "боязнь ответных мер" со стороны РФ. Напомним, что на Западе существует прецедентное право. Риск заключается в том, что если западные суды начнут игнорировать принципы своего права, то будет создан прецедент, который может иметь непредвиденные последствия в будущем.

Один из принципов западного права о государственном иммунитете гласит, что ни одна страна не может быть привлечена к ответственности судами другой страны, если она не согласна с тем, что эта страна обладает юрисдикцией над ней. Или нужно состояние войны.

Как пишет FT, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти считает, что найти правовую основу для конфискации замороженных средств будет "трудно и запутанно", а его французский коллега Брюно Лё Мэр в принципе исключил её существование.

Как ранее сообщалось, Китай, Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России из опасений насчёт будущего собственных средств, которые хранятся на Западе. Главные финансисты этих стран задались вопросом:

"По-прежнему ли в безопасности наши деньги?"

"Своя рубашка ближе к телу"

Конфискация — это был способ получить быстрые и лёгкие деньги на финансирование Украины, с чем на Западе есть трудности.

Но оказалось, что интересы собственного бизнеса, где, возможно, есть и деньги истеблишмента, оказались важнее. Ведь Россия забрала бы в ответ деньги западных инвесторов, замороженные в России. По словам FT, европейские инвесторы владеют 33 млрд евро, замороженных в российском Национальном расчётном депозитарии (российском эквиваленте Euroclear), плюс физическими активами (здания, сооружения, логистика) на сумму 105 млрд евро.

Для оправдания в Германии придумали смешной предлог. По словам немецких экспертов, в случае начала мирных переговоров Россия якобы может потребовать вернуть свои активы взамен на захваченные территории Украины, что может создать проблемы, если средства уже были задействованы.

Альтернативные идеи тоже нереализуемы

Была альтернативная идея — использовать резервы РФ в качестве залога для привлечения кредита Украине. Но от неё тоже отказались.

"Долг, привлечённый вопреки ожиданиям получения прибыли в течение десятилетий, должен быть подкреплён государственными гарантиями или самими российскими активами, а это может оказаться сложным и дорогостоящим", — заявил FT чиновник ЕС.

Пока ЕС готов только тратить налог на прибыль от замороженных средств на закупку оружия для Украины. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%. Это примерно 3 млрд евро в год. Но и это ещё не решено, так как процент не согласован с РФ и будут судебные претензии, а также не все в ЕС согласны покупать оружие.

Конгресс США 24 апреля после нескольких месяцев политических споров принял закон о конфискации российских замороженных активов, имеющий экстерриториальный статус. Президент США Джозеф Байден оказывает давление на своих союзников, чтобы они искали способы использования российских резервов, которые в ЕС составляют примерно 200 млрд евро.

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